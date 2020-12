Éverton Ribeiro se aproxima de melhor marca de gols pelo Flamengo

O Flamengo ganhou uma semana de tranquilidade após a vitória sobre o Botafogo, no sábado. O resultado manteve os rubro-negros na terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 42 pontos.

O gol da vitória no clássico foi do meia Éverton Ribeiro, que chegou a nove na temporada. Agora, o jogador está a somente um de sua melhor marca com a camisa rubro-negra, que foi em 2018.

Éverton Ribeiro manteve o bom desempenho mesmo com a queda de rendimento do Flamengo. Tanto que o meia foi convocado por Tite para a Seleção Brasileira e foi titular contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias.

Mesmo com o bom resultado, o jogador ressaltou que o Flamengo ainda precisa evoluir muito para voltar ao nível de 2019.

“Temos muito de melhorar, o Rogério tem trabalhado no dia a dia. E é esse trabalho que vem dando confiança para seguir em frente e buscar a liderança. É o que esperamos”, disse após o último jogo.

O técnico Rogério Ceni terá a semana livre para trabalhar visando o jogo contra o Santos, neste domingo, no Maracanã.