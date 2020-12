Everton Ribeiro valoriza vitória do Flamengo e elogia Ceni

O Flamengo venceu mas não convenceu. O triunfo por 1 a 0 sobre o Botafogo neste sábado, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro não empolgou. Entretanto, na visão de Everton Ribeiro, autor do gol do jogo, a vitória serviu para dar confiança à equipe.

Eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, o Flamengo coleciona decepções neste segundo semestre. Só resta portanto ao atual campeão brasileiro de da América buscar um novo título no nacional.

“Era importantíssimo a gente conseguir essa vitória no Clássico. É sempre um jogo brigado, e ali na frente a gente vem errando acima do normal. E hoje acabamos pecando mais uma vez, mas graças a Deus a gente conseguiu trabalhar em um e acertar e sair na frente”, afirmou Everton Ribeiro.

O meia da Seleção Brasileira fez questão de elogiar o trabalho do técnico Rogério Ceni.

“Nossa zaga hoje muito sólida, e assim a gente vai ganhando confiança e melhorando. Tem muito que melhorar, mas o Rogério tá fazendo um trabalho excelente no dia a dia, E esse trabalho vem dando confiança pra gente seguir em frente e buscar essa liderança que a gente espera agora”, concluiu.

O Rubro-Negro só volta a entrar em campo daqui a oito dias, no confronto diante do Santos, pela 25ª rodada. O duelo será no domingo, no Maracanã.