Everton vence e afunda ainda mais o Arsenal no Inglês

Em momentos diferentes na competição, o Everton recebeu o Arsenal, neste sábado, pelo Campeonato Inglês. Com a partida bastante equilibrada, os donos da casa saíram com a vitória por 2 a 1 e aumentaram ainda mais a crise do adversário.

O placar foi aberto para o lado do Everton, porém foi o zagueiro dos Gunners, Rob Holding, que marcou contra. Porém, uns minutos depois, o Arsenal ganhou uma penalidade, Nicolas Pépé converteu e deixou tudo igual. Quando tudo parecia caminhar para o intervalo com um empate, Yerri Mina colocou os anfitriões na frente mais uma vez.

Com uma primeira etapa tão movimentada, era esperado que os últimos 45 minutos fossem também agitados. No entanto, as equipes não alteraram o placar. O Everton estava confortável com a vitória, enquanto o Arsenal parecia não ter forças para reagir.

O resultado, apesar de não ter alteração instantânea na tabela, deixa os Gunners perigosamente próximos à zona de rebaixamento. Já o Everton sobe, de momento, para a segunda posição e mantém vivo na disputa pela posições mais altas da Premier League.