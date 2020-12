Evite erros de interpretação de texto

A leitura e a interpretação de texto são de suma importância em qualquer exame, sejam as questões de língua portuguesa ou não. Para responder a qualquer questão, por exemplo, é preciso entender o que o enunciado solicita. Além disso, em provas da área de humanas e de linguagens, compreender bem o texto é o primeiro passo para encontrar a resposta correta.

No entanto, muitos estudantes têm dificuldade e acabam por cometer erros de interpretação de texto, principalmente em provas que trazem textos de apoio mais longos, como o Enem, por exemplo. Pensando nisso, apresentamos 3 dicas para que você não cometa os erros de interpretação mais comuns. Confira abaixo!

Como evitar erros de interpretação de texto?

Em primeiro lugar, é preciso ter atenção para não generalizar as informações do texto. Muitos estudantes acabam pecando por atribuir um dado de um ponto específico do texto a todo ele. Ao se deparar com uma frase que afirme que “a maioria das crianças estava sem matrícula”, por exemplo, é preciso tomar cuidado para não afirmar que “todas” as crianças estavam nessa situação.

Nossa segunda dica é evitar criar relações inexistentes entre as ideias. Fazer inferências e mobilizar conhecimentos prévios faz parte do processo de interpretação e compreensão do texto. No entanto, é preciso se ater de forma muito cuidadosa ao que efetivamente está escrito. Desse modo, tenha cuidado ao inferir as ideias implícitas do texto.

Por fim, evite atribuir seus valores pessoais ao conteúdo do texto. Mesmo que o estudante saiba muito sobre o tema abordado, o enunciado pede exatamente o que está no texto, como se indagasse o que quis dizer o autor do mesmo. Então, é preciso ser imparcial na interpretação dos textos para escolher bem qual resposta dar à questão.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Veja também MEC afirma que ainda não fechou contrato para o Enem Digital.