Ex-apresentadora da Manchete, Leila Richers morre aos 65 anos vítima de câncer · .

Leila Richers (1955-2020) morreu aos 65 anos após um ano de tratamento contra o câncer. O anúncio foi feito na noite de quinta-feira (10) no perfil oficial da jornalista no Facebook, mas o tipo da doença não foi especificado. A apresentadora ficou conhecida por trabalhar na bancada do Jornal da Manchete entre 1987 e 1993.

“Queridos amigos! Depois de uma longa batalha contra um câncer enfim descansei. Não haverá velório e serei cremada. Obrigada pelo carinho e pelas orações. Um beijo. Amém!”, dizia a mensagem, assinada pelos filhos Guilherme e Daniel, de 42 e 44 anos, respectivamente.

Desde 2017, Leila mantinha um canal no Youtube, Leila +60, em que realizava entrevistas com famosos e profissionais de diversas áreas. O último vídeo foi publicado no dia 21 de outubro, em discutiu o tema “como conduzir com sabedoria conversas difíceis” com Marie Bendelac.

A comunicadora se formou na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) em 1986 e foi repórter das revistas Desfile e Manchete, da editora Bloch, pertencente ao grupo da emissora extinta em 1999.

Atuou ainda como apresentadora do Panorama, jornal revista que ia ao ar à tarde na emissora, e editora de Política do Jornal da Manchete, do qual ocupou a bancada. Também na Manchete, fez reportagens para o Programa de Domingo. Leila também trabalhou na CNT, na MultiRio e na TVE Brasil.

A jornalista foi casada com Ronaldo Richers, filho do empresário Herbert Richers (1923-2009), dono do famoso estúdio de dublagem que levava seu sobrenome.

Amigos e familiares da jornalista se despediram no perfil do Facebook dela. “Até um dia, Leila Richers. Foi admirável ter você neste planeta. Guerreira, sei que vai continuar brilhando sempre em nossos corações ao lado de Deus. Meus sentimentos à família. Descanse em paz, amiga querida, você já está fazendo falta”, escreveu Roberto Secio.

“Siga em paz, Leila Richers. Nunca me esquecerei de você apresentando o Jornal da Manchete na saudosa emissora carioca”, comentou Marcelo Sardinha. “Você estará sempre comigo em vida. Siga a luz, minha querida!”, disse Delmar Gularte.

Confira a última entrevista de Leila Richers em seu canal no YouTube: