Ex-BBB Tessalia culpa reality da Globo por estresse pós-traumático · .

Participante da décima edição do Big Brother Brasil, em 2010, Tessalia Serighelli culpa o reality da Globo por sofrer estresse pós-traumático. Em um desabafo feito nas redes sociais na noite de domingo (13), a ex-BBB falou sobre a necessidade de tomar remédios tarja preta para enfrentar os problemas psicológicos.

“Feliz que hoje em dia a fluoxetina segura a onda, mas já tive fase de não sair de casa sem [clonazepam, medicamento da marca] Rivotril”, começou Tessalia em uma publicação feita no Twitter.

Fluoxetina e clonazepam são remédios controlados, conhecidos como “tarja preta”, usados no tratamento contra a depressão. Enquanto o primeiro serve para diminuir a ansiedade, o segundo provoca um efeito calmante bem forte.

“Parei de tocar/ser DJ por causa das crises de pânico, agorafobia, e quem diria: minha PTSD [sigla para ‘post-traumatic syndrome’, que significa estresse pós-traumático em inglês] é por causa do BBB, obviamente. Mas né, segue o fluxo”, relatou Tessalia na postagem.

Confira a publicação da ex-BBB no Twitter:

Feliz que hoje em dia a fluoxetina segura a onda, mas já tive fase de não sair de casa sem Rivotril. Alias, parei de tocar / ser DJ por causa das crises de Pânico, agorafobia, e quem diria: minha PTSD é por causa do BBB, obvs. Mas né, segue o fluxo 🥲 pic.twitter.com/8Dpj3BrsOc

— TWITTESS TESSALIA (@twittess) December 14, 2020

Tessalia Serighelli foi eliminada do BBB10 com um alto índice de rejeição. Ela recebeu, na época, 78% dos votos do público, resultado de erros de estratégia. Em entrevista ao Gshow, em 2019, a jovem declarou que não cometeria os mesmos erros do programa.

“Tive um índice alto de rejeição e, no começo, foi pesado. Era jovem, não tinha noção de nada e falava sem pensar. Cheguei lá falando tudo, soltando minha estratégia. Essas coisas não foram bem recebidas, mas, depois de um tempo, o pessoal acalmou”, avaliou ela, que tinha 22 anos quando entrou no reality.

Na edição vencida por Marcelo Dourado, Tessalia se envolveu com o publicitário Michel Turtchin e foi duramente criticada pelo público por ter ido para debaixo do edredom com o brother.