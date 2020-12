Ex-BBB Victor Hugo recebe alta médica após seis dias internado com Covid-19 · .

O ex-BBB Victor Hugo Teixeira recebeu alta do Hospital Metropolitano de Alagoas, em Maceió, após seis dias internado em tratamento contra a Covid-19. O psicólogo foi hospitalizado no último sábado (19). Agora, o ex-brother vai ficar em isolamento até estar totalmente recuperado.

“Nesta sexta-feira (25), o paciente recebeu alta hospitalar após uma melhora expressiva no quadro clínico. O paciente recebeu as recomendações médicas para finalizar o seu tratamento em isolamento e retornar para sua cidade natal. Reforçamos que o paciente recebeu tratamento humanizado e de qualidade de todos os profissionais do Hospital Metropolitano de Alagoas”, informa o boletim médico divulgado pela instituição de saúde.

Na última quinta-feira (24), Victor Hugo teve uma melhora considerável. Sem precisar da ajuda de aparelhos para respirar, ele pôde deixar a UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Antes de ser internado, no último final de semana, o psicólogo havia participado de um encontro com famosos, incluindo a cantora Flayslane Raiane, que também participou do BBB20.

A ex-sister chegou a pedir orações pelo amigo, em postagem feita no Twitter, mas virou alvo de críticas por não ter cumprido o isolamento social de maneira correta, evitando festas e aglomerações.