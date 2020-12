Ex-BBB Victor Hugo tenta viajar após alta por Covid-19, mas é barrado no aeroporto · .

Após receber alta hospitalar por ter contraído Covid-19, o ex-BBB Victor Hugo Teixeira foi impedido de embarcar no Aeroporto Zumbi dos Palmares, em Maceió, na noite de sexta-feira (25). Ele tentou burlar as prescrições médicas para viajar de volta para São Paulo, mas a Aena Brasil, empresa administradora do local, o barrou e o fez retornar para o hotel em que estava hospedado.

A administradora informou ao portal G1 que não foi necessário isolar o espaço em que o ex-BBB estava, e afirmou que toda a área por onde circulou recebeu um reforço na higienização.

Victor Hugo foi internado no último sábado (19) no Hospital Metropolitano de Alagoas por conta da Covid-19, e teve que ser transferido para a UTI dois dias depois, após apresentar um quadro de pneumonia. Sua recuperação foi rápida, e na quinta-feira (24) deixou a unidade de terapia intensiva. Ontem, recebeu alta pela manhã.

Como o protocolo médico para os infectados é permanecer 14 dias em completo isolamento para não transmitir o vírus a outras pessoas, o psicólogo foi orientado pela equipe que o atendeu a passar mais uma semana em resguardo.

Ainda com potencial de transmissão do vírus, o ex-BBB não respeitou as determinações e decidiu embarcar em um voo comercial. Mas ele foi reconhecido por anônimos que estiveram no aeroporto e acabou impedido de entrar na aeronave que o traria de volta a São Paulo.

A reportagem tentou contato com Victor Hugo ao longo deste sábado (26), mas ele não atendeu às chamadas. Nas redes sociais, ele evitou comentar sobre o assunto.

“Amigos, preciso descansar um pouco. Ainda não conseguir ler nada. Obrigado pelas correntes de oração. Com certeza me ajudaram. Deus é maior que tudo!”, escreveu.

Confira as fotos de Victor Hugo no aeroporto de Maceió: