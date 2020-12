Ex-BBB20, Victor Hugo é internado às pressas com Covid-19 durante as férias · .

Victor Hugo Teixeira foi internado às pressas na tarde de domingo (20) com Covid-19. O ex-BBB20 estava em uma viagem de férias pelo Nordeste e foi encaminhado para o Hospital Metropolitano de Alagoas, em Maceió, capital do Estado. Ele estava hospedado em um resort no Xingó, município de Piranhas.

O hospital confirmou ao . que Victor Hugo segue internado com o novo coronavírus. Dias antes de chegar a Alagoas, o psicólgo passou também por Aracaju, em Sergipe, e Rio de Janeiro, de acordo com suas publicações mais recentes.

Na capital fluminense, Teixeira participou de uma ação com famosos e influenciadores digitais como Flayslane Raiane e Tatiane Melo, namorada de Babu Santana, que também testou positivo para a doença recentemente.

A assessoria de imprensa do maranhense confirmou à Revista Quem que após sentir os sintomas, ele fez o teste para a Covid-19 e o resultado foi positivo. De acordo com o boletim médico, o estado de saúde de Victor Hugo é considerado estável.

Confira abaixo uma das publicações de Victor Hugo na viagem de férias: