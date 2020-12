‘Ex-chefão’ do Corinthians ataca lenda do Liverpool por criticar David Luiz, Gabriel e Willian no Arsenal

Conhecido no Brasil por sua participação em negociações e na administração do Corinthians, o agente Kia Joorabchian fez duras críticas ao comentarista e ex-jogador do Liverpool Jamie Carragher. Em programa da Sky Sports, o ex-zagueiro foi duro ao falar sobre o recrutamento do Arsenal e algumas contratações específicas, como Willian, Cedric e David Luiz, chamando de ‘piada’ e questionando se o agente era o responsável pelas mesmas.

Em entrevista à Sky Sports, o agente respondeu aos comentários de Carragher, o atacando e relembrando incidente do comentarista em 2018, no qual cuspiu na direção de uma garota de 14 anos.

“Em primeiro lugar, eu entendo que o trabalho de Jamie foi salvo por Gary Neville quando ele teve aquele incidente muito ruim e eu entendo que ele quer proteger esta marca fazendo comentários que não são corretos”, disse.

“Estou muito surpreso porque Jamie é uma das pessoas que monopoliza os comentários da Sky Sports. Os produtores da Sky Sports pagam muito dinheiro para ele, centenas de milhares, então não consigo entender por que ele não verifica seus fatos antes de falar”, completou.

Kia Joorabchian durante jogo da Premier League em 2018 Getty

Kia ainda negou sua participação nas negociações por Willian e David Luiz, ainda citando a chegada de Gabriel Magalhães, do Lille.

“O fato é que eu não tive nada a ver com a assinatura de Willian. Se Jamie tivesse se incomodado em verificar com Mikel (Arteta) ou Edu (Gaspar), eles teriam dito que Mikel se apresentou três vezes diferentes para convencer Willian a ser sua contratação número um no Arsenal. Ele teve a oportunidade de ficar no Chelsea e ir para outros dois clubes da Premier League. O (Inter) Miami fez uma oferta muito boa. Mikel o convenceu a ficar”, afirmou.

“Além disso, David Luiz estava na mesma situação. Mikel passou muito tempo preso para falar com ele e persuadi-lo a ficar. Gabriel estava na lista de pelo menos três outros clubes”, finalizou.