Ex-Chiquititas Gabriella Saraivah vira estrela de série do Disney+; saiba mais · .

Famosa pelo papel de Tati no remake de Chiquititas (2013), do SBT, Gabriella Saraivah vai virar estrela de uma série do Disney+ em breve. A atriz foi escalada para a produção baseada no livro Na Porta ao Lado, escrito por Luly Trigo. Atualmente moradora dos Estados Unidos, a adolescente de 16 anos terá que voltar para o Brasil para as gravações.

De acordo com a coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, os diretores da série estão planejando o cronograma de gravações para que a jovem consiga conciliar seus estudos nos EUA com a trama, que deve iniciar os trabalhos a partir de março do ano que vem.

Gabriella Saraivah foi Tati em Chiquititas (Reprodução/SBT)

A série ainda não teve seu nome definido, mas contará com dez capítulos nessa primeira temporada, ainda sem previsão de lançamento no serviço de streaming da Disney.

Gabriella será Carol, uma adolescente em conflito com o novo casamento de sua mãe e que precisa lidar com a mudança de casa, além da ausência do pai, entre outros dilemas da vida pré-adulta.

Recentemente, a artista deu vida à versão jovem da personagem Inês no remake de Éramos Seis (2019), da Globo, cujo papel adulto ficou com Carol Macedo.