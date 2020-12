Ex-City abusa das falhas no Benfica, ganha apoio de Jorge Jesus e se desculpa

O zagueiro Nicolas Otamendi pediu desculpas aos torcedores do Benfica pelos erros que cometeu desde que deixou o Manchester City e se transferiu ao clube português.

O argentino postou um pedido de desculpas no Instagram depois que seu último erro resultou no gol de Maritimo durante o confronto pelo Campeonato Português na segunda-feira (30).

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O fraco passe do zagueiro foi interceptado por Rodrigo Pinho, que venceu o goleiro do Benfica, Odisseas Vlachodimos, para marcar.

O Benfica venceu a partida por 2 a 1, mas, depois do encontro, Otamendi escreveu: “Lamento e obrigado são as palavras que tomo no final deste jogo”.

“Peço desculpas a todos os torcedores do Benfica por este início e obrigado… obrigado aos meus companheiros de equipe que estão sempre comigo e que me apoiaram do primeiro ao último minuto. Vou trabalhar ainda mais para melhorar”.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Depois de cinco temporadas no City, onde também cometeu vários erros individuais, Otamendi se transferiu para o Benfica por uma transferência de 15 milhões de euros em setembro, algo em torno de R$ 100 milhões, e assinou um contrato de três anos.

Otamendi prometeu “trazer experiência e ajudar o Benfica a crescer” durante a sua passagem. No entanto, teve um início com ares de pesadelo quando falhou em dois gols e cometeu um pênalti na vitória do Benfica por 3 a 2 sobre o Farense no dia 4 de outubro.

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, disse ter plena confiança no veterano zagueiro.

“É verdade que [o gol do Marítimo] foi um erro individual, mas faz parte do jogo”, afirmou. “É verdade que não podemos cometer esse tipo de erro. Mas isso faz parte da profissão deles. Minha confiança nele é a mesma de quando fomos contratá-lo.”