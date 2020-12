Ex-companheiro de Egito diz que Salah está ‘infeliz’ e que Liverpool quer vendê-lo

Depois de Mohamed Salah ter contado ao jornal espanhol AS que ficou desapontado por não ter sido o capitão do Liverpool em jogo contra Midtjylland, pela Uefa Champions League, o ex-companheiro dele na seleção egípcia Mohamed Aboutrika disse que o atacante não está feliz no Liverpool.

“Liguei para Salah sobre sua situação no Liverpool e ele está chateado, mas isso nunca afetaria seu desempenho em campo”, afirmou em entrevista à emissora beIN Sports.

“Eu sei que Salah não está feliz em Liverpool, ele me disse as razões pelas quais não está feliz, mas eles são secretos e não posso falar isso em público”, declarou o ex-jogador, que ainda falou que “uma das razões que deixou Salah bravo é que ele não foi o capitão contra o Midtjylland”.

Na entrevista de Salah, o camisa 11 dos Reds falou sobre Real Madrid e Barcelona, não descartando uma transferência a um dos dois gigantes espanhóis.

“Se Salah fosse um jogador do Real Madrid ou Barcelona, e jogando no mesmo nível que está no Liverpool, ele teria vencido a Bola de Ouro, e é normal para um jornal espanhol perguntar ao Salah sobre Real Madrid e Barcelona”, afirmou.

“Na minha opinião, o Liverpool está considerando vender o Salah por fins econômicos”, declarou Aboutrika. “Eu não tenho qualquer influência nas decisões de Salah, ele é meu amigo e irmão, e ele é esperto o suficiente para saber o que é melhor para ele”.

Desde o meio de 2017 no clube inglês, o atacante de 28 anos tem contrato até 2023. Na atual temporada, ele soma 13 gols e três assistências em 13 partidas pela Premier League, além de três gols e uma assistência em seis confrontos na Champions.