Ex-Corinthians, Carlos Augusto comemora bom início no Monza: “Feliz demais”

O ex-corintiano Carlos Augusto começou a sua trajetória no futebol europeu com o pé direito. Atualmente vestindo a camisa do Monza, da segunda divisão italiana, o lateral-esquerdo já soma dez partidas e tem apenas uma derrota até então.

Ao todo, são seis vitórias, três empates e um revés. Com os resultados positivos, o seu clube subiu na tabela de classificação, assumindo a oitava colocação, a apenas cinco pontos do líder Empoli.

“Feliz demais por conseguir ajudar meus companheiros aqui na minha nova casa, meu novo clube. O Monza tem uma grande estrutura e sabemos que o objetivo é subir. É um campeonato extremamente difícil e muito equilibrado. Vivemos um momento legal, estamos com duas vitórias consecutivas e queremos mais”, afirmou o atleta de 21 anos.

Nesta semana, aliás, Carlos Augusto comemorou muito mais que uma vitória em campo. Diante do Venezia, fora de casa, ele ajudou o Monza a vencer por 2 a 0 marcando um bonito gol. O lateral-esquerdo, mesmo sem muito ângulo, arriscou um forte chute e correu para o abraço.

Feliz demais pelo meu primeiro gol com essa camisa maravilhosa! Avanti cosi, uniti. Bravi bagai.

“Claro que aqui a parte defensiva também é muito importante. Nesses dois últimos jogos por exemplo não sofremos gols, o que é ótimo. Mas eu sei que também tenho que contribuir ofensivamente. Fiquei feliz demais com meu gol, meu primeiro por aqui e que nos ajudou bastante para mais uma vitória. Espero que a gente siga assim, conquistando os resultados”, finalizou.

O Corinthians vendeu Carlos Augusto no final de agosto deste ano, por 4 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões na cotação atual). Além disso, o Timão terá direito a 60% do lucro que o Monza venha a obter em uma futura negociação.