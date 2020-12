Ex-Corinthians, Romero entra em polêmica de xenofobia na Argentina: ‘Orgulho de ser paraguaio’

Depois da polêmica envolvendo o jogador argentino de rugby, Pablo Matera, que perdeu até a faixa de capitão por comentários racistas, os irmãos Romero se manifestaram sobre o assunto.

Enquanto Matera virou assunto por um tweet antigo praticando xenofobia contra paraguaios e bolivianos, os paraguaios manifestaram orgulho do país em que nasceram.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Ódio a bolivianos e paraguaios que nascem de uma empresa que uma vez deixaram cair cabelo em sua comida”, disse o argentino, retrucado pelo perfil oficial Romero Team.

“Repudiamos qualquer ato de xenofobia. Respeitamos e defendemos a vida e o trabalho de qualquer ser humano aqui e em qualquer parte do mundo. Estamos orgulhosos por sermos paraguaios”, disse a dupla.

Foram encontrados tweets de Pablo Matera, o capitão dos Pumas, contendo posicionamentos racistas, xenófobos e homofóbicos. Em um dos posts, Matera comemorava por “finalmente sair da África do Sul, esse pais cheio de negros”.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Além de Matera, também foram encontrados tweets de Guido Petti, outro jogador da equipe, chamando sua empregada de “macaca” e também dizendo que “revista o casaco de sua empregada para garantir que ela não roubou nada”.

Santiago Socino, outro membro da equipe, também foi flagrado com posicionamentos racistas. “Não sou a favor do Apartheid, mas poderíamos começar a diferenciar as comunidades que têm negros”, postou.

Todos os posts são de 2011 e 2012, quando os jogadores tinham entre 17 e 19 anos de idade. Depois da polêmica, a Federação Argentina de Rugby anunciou que suspendeu os três jogadores, tirou a faixa de capitão de Matera e também abriu um processo disciplinatório contra os três citados.

“A Federação Argentina de Rugby rejeita completamente os comentários discriminatórios e xenófobos publicados por membros dos Pumas numa rede social”, disse a entidade.