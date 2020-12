Ex do namorado de Lívia Andrade diz que apresentadora está sendo manipulada · .

Após Lívia Andrade ir às redes sociais rebater as declarações de Pétala Barreiros, ex-mulher de Marcos Araújo, atual namorado da apresentadora, a influenciadora digital decidiu se manifestar. Em declaração nesta quarta-feira (30), a jovem disse que a ex-contratada do SBT está sendo manipulada. “Ela está sendo instruída pelo pai dos meus filhos”, declarou.

Em vídeos publicados na ferramenta Stories do Instagram, a ex do empresário disse que teve uma noite péssima após o escândalo vir à tona. Em uma sequência de gravações de mais de sete minutos, ela rebateu algumas declarações da apresentadora. No entanto, afirmou que a artista está em uma relação abusiva, assim como ela esteve.

“Eu gostaria muito de pedir a vocês: não ataquem a Lívia porque ela não tem culpa. Ela está sendo instruída pelo pai dos meus filhos. Tudo que ela está fazendo, ela está sendo instruída. As palavras que ela está usando são palavras ditas por ele. Ela não tem culpa de nada. Então, não ataquem ela. Não ataquem outra mulher. Não façam isso. Vamos nos unir, a gente precisa estar juntas nesse momento”, pediu.

“No início do meu relacionamento com ele, eu era muito criança. Eu não sabia nem o que era um relacionamento abusivo. Não se falava muito nisso. Antes, eu não entendia e acredito que a Lívia está vivendo a mesma situação. Mesmo ela sendo mais madura do que eu. Talvez ela não esteja vendo o que ele está fazendo com ela. Mas uma hora ela vai ver. E isso eu só fui descobrir com terapia”, continuou.

Na madrugada desta quarta-feira, Lívia desabafou sobre a polêmica e definiu tudo como “sujeira”. Em seu relato, a artista disse ter pesquisado a vida de Pétala na internet e citou uma prisão de seu pai do passado e o fato de ela ser menor de idade quando iniciou o relacionamento com o ex-marido.

“Só tenho que dizer que é lamentável tudo isso que aconteceu ontem. É lamentável tudo isso que está acontecendo. Meu pai não tem culpa dos meus erros, não tem culpa da minha história. Mas o ponto positivo que eu vejo disso tudo é que talvez agora essa história se esgote, e as pessoas parem de me ameaçar com ela”, declarou a influenciadora.

“A história do meu pai aconteceu quando eu ainda era criança, e as pessoas usam dela para me ameaçar, para tentar me calar. Não é uma história nova. Na época, saiu em todos os veículos de comunicação. Foi um sofrimento muito grande. Mas meu pai não pode ficar revivendo essa história toda vez que algo meu for envolvido, porque ele não tem culpa dos meus erros”, lamentou.

A modelo, então, decidiu comentar as afirmações de Lívia. “Como foi dito, quando a gente tem 14 anos, a gente acha que é dono do mundo, que a gente está certo e nossos pais totalmente errados. Minha mãe sempre foi muito rigorosa em casa, mas isso não impediu que eu mentisse para ela e me arrependo muito disso. Me arrependo de tudo o que fiz com meus pais. Quando eu tinha 14 anos, eu nunca tinha namorado”, disse.

“Ele foi meu primeiro namorado, e era muito fácil para a gente mentir. Todas as pessoas que ele usava para chegar até minha mãe, para que mentissem que eu e minha prima, na época, estávamos indo para a fazenda, para o cinema e até em viagens. Tinha pessoas de muita confiança e credibilidade, que minha mãe confiava, para ajudar a gente a mentir”, admitiu.

“Foi dito também que eu utilizava documento falso para entrar na boate, mas quem é de Goiânia sabe que a Villa Mix nunca teve burocracia para entrar quando se tratava de mulher, principalmente quando ia para o camarote do dono”, relembrou.

Na sequência, Pétala explicou como a história toda surgiu nas redes sociais. “Sobre o que foi dito ontem, eu quero dizer que o meu problema nunca foi e nunca vai ser com outra mulher. Eu apenas confirmei um fato que aconteceu na nossa casa. Não entendi por que veio à tona agora porque faz um ano, foi em novembro do ano passado. Pouco me importa se eles estavam juntos ou não”, informou.

“Sobre toda repercussão que teve sobre o tênis, não é algo que eu gostaria também que tivesse vindo à tona. Mandei em um grupo que foi enviado para outra pessoa e outra pessoa até que chegou em sites de fofoca. Mas realmente foi um tênis que ficou na casa dele, ele me deu de Natal, pedi de volta, assim como pedi várias outras coisas, roupas que ficaram lá, e ele não me devolveu”, detalhou.

Em seu vídeo de desabafo, Lívia definiu a vida de Pétala como glamourosa. A ex-mulher do empresário rebateu a fala da apresentadora. Para ela, a artista foi influenciada pelo namorado. “Quando alguém se refere sobre o que eu vivi como luxo, hoje eu reconheço que tudo o que eu vivi um lixo, porque quando a única coisa que você tem como valor são coisas, você tem que repensar os seus valores e o que você acredita”, refletiu.

“Valor para mim são as pessoas que eu amo, meus filhos, minha família. E não te acuso nem culpo por nada, porque vivi um relacionamento por sete anos com essa pessoa e sei que, por muitas vezes, a gente é manipulada. E a minha vida não foi pesquisada no Google, foi dita totalmente por ele, com as palavras dele. E eu sinto muito por você estar passando por isso, por você estar sendo manipulada dessa forma”, alertou.

“Dos meus 14 aos 21 anos vivi uma história que não foi um conto de fadas. Eu passei por muitos traumas psicológicos, realmente como foi dito também. E até hoje faço terapia e tratamento”, disse.

Em seu relato, a blogueira voltou a afirmar que sofria agressões de Araújo. Em uma publicação na rede social, publicou um vídeo em que aparece chorando e diz ter sido agredida. Na gravação, ela mostra um machucado no braço e diz que foi mordida pelo empresário durante uma crise de ciúme em um voo.

Veja publicações de Pétala Barreiros: