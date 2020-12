Ex do namorado de Lívia Andrade publica áudios do filho implorando para ver o pai · .

Pétala Barreiros, ex-mulher do namorado de Lívia Andrade, Marcos Araújo, divulgou nesta terça-feira (29) uma sequência de Stories no Instagram com os pedidos do filho mais velho, Lorenzo, de ver o pai. Nas gravações, é possível ouvir uma criança implorando por atenção. Segundo a modelo, o empresário não vê o filho desde antes do Natal.

“Você já voltou para o Brasil? Estou com saudades, papai, me atende”, pediu o menino em um dos áudios. Sem receber uma resposta de Araújo, Lorenzo teria insistido: “Responde ‘sim’ ou ‘não’ se você estiver no Brasil ouvindo essa mensagem”. Na sequência, o garoto ressalta a falta que o pai faz em sua vida. “Faz tanto tempo que a gente não conversa. Me atende, papai! Me atende!”, exclamou.

Na sequência, Pétala gravou um vídeo em que aparece emocionada lamentando o fato de Lorenzo passar por essa situação com o pai. “Sabe o quanto eu pagaria para não ouvir esse áudio do meu filho, Marcos?”, questionou.

A morena ainda desabafou sobre o comportamento do ex com relação aos filhos, principalmente com o mais velho, que pede por sua presença. “Tudo para você é dinheiro. Você tem um pouquinho de amor para dar a eles? Tem algo em você que não seja o seu dinheiro?”, indagou.

Ela encerrou a gravação mandando um aviso ao empresário: “Você vale mais do que o seu dinheiro. Para de achar que o seu valor está no seu dinheiro. Entenda o seu valor. Os seus filhos não querem o seu dinheiro, não querem um cartão de Natal. Eles querem que você ligue para eles, que você fale: ‘Filho, o papai te ama, o papai está aqui'”.

Entenda o caso

Pétala Barreiros disse na última segunda-feira (28) que foi traída por Marcos Araújo, novo namorado de Lívia Andrade. A influenciadora digital falou sobre a traição cometida pelo ex-marido durante o período em que estavam juntos. “Ele mesmo me confirmou”, afirmou.

O perfil Garoto do Blog, página de fofoca no Instagram, afirmou, sem citar nomes, que o relacionamento de um empresário com uma atriz surgiu a partir de uma traição. Os internautas associaram as histórias e começaram a questionar Pétala sobre o caso.

Após a polêmica na internet, a influenciadora digital falou sobre a traição, sem citar o nome de Lívia: “Não vou desmentir porque eu vi por fotos na minha casa, de um casal que estava lá. Depois, ele mesmo me confirmou”. Pérola pediu para os fãs não atacarem os envolvidos no caso.