Ex-Flamengo e Santos, Jorge rompe ligamento do joelho e está fora da temporada

O lateral Jorge está fora do restante da temporada europeia. Atualmente no Basel, da Suíça, o jogador ex-Flamengo e Santos rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo e deve ficar longe dos gramados de seis a sete meses.

“Infelizmente, o exame constatou essa lesão mais grave e ficarei um bom tempo afastado dos gramados. O futebol tem dessas coisas e temos que ser muito fortes em momentos como esse para lidar com a situação. Não adianta lamentar”, declarou Jorge por meio de sua assessoria.

“Quero é focar na recuperação para voltar bem e o quanto antes. Vou me agarrar na força da família, dos amigos e de todos que sempre torceram por mim para vencer mais essa etapa”, acrescentou.

O lateral-esquerdo de 24 anos se machucou sozinho na partida do Basel contra o Young Boys, pelo Campeonato Nacional. A equipe do brasileiro foi derrotada por 2 a 0.

Jorge chegou ao Basel em outubro deste ano, por empréstimo do Monaco. Revelado pelo Flamengo, passou pelo Santos em 2019 e possui contrato com o clube francês até junho de 2022.