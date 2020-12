Ex-Fluminense brilha com duas assistências, mas West Ham só empata com Brighton e não quebra tabu na Premier League

Ex-jogador do Fluminense, Lanzini entrou no segundo tempo e brilhou com duas assistências. Mesmo assim, o West Ham apenas empatou em casa com o Brighton em 2 a 2 e segue sem vencer o adversário na Premier League. A partida, válida pela 15ª rodada da competição, foi realizada em Londres, neste domingo (27).

Com o resultado, os Hammers estão em 10º no Campeonato Inglês, com 22 pontos. Já os visitantes estão na 16ª posição, com 13 pontos, três a mais do que o Fulham (18º), primeiro time na zona de rebaixamento.

O Brighton teve mais posse de bola e dominou as ações ofensivas. O West Ham não deu um chute certo ao gol adversário durante toda a primeira etapa.

A persistência do Brighton foi premiada antes do intervalo. Aos 44 minutos, Maupay abriu o placar após aproveitar o bate-rebate dentro da área do West Ham e chutar de perna direita no canto de Fabianski.

David Moyes resolveu mexer na equipe no segundo tempo e voltou com Lanzini (ex-Fluminense) e Yarmolenko (ex-Dortmund) para deixar o West Ham mais ofensivo. As mudanças deram resultado.

Aos 15, os donos da casa fizeram boa jogada pela direita com Yarmolenko e criou para a área. A bola sobrou para Lanzini, que deu assistência para Johnson finalizar com categoria. É o primeiro gol da carreira profissional do jovem de 20 anos.

Lanzini abraça Johnson após gol do West Ham Kirsty Wigglesworth – Pool/Getty Images

O Brighton voltou a liderar – de forma polêmica – o marcador aos 24. Após escanteio curto, Dunk completou para o gol de Fabianski. O árbitro consultou o VAR sobre um toque de braço do camisa 5 antes da finalização, mas validou o lance.

Os donos da casa voltaram a empatar aos 36 minutos. Após cobrança de escanteio pela direita por Lanzini, a bola desviou na zaga antes de Soucek completar de cabeça para a rede.

WEST HAM 2 X 2 BRIGHTON

GOLS: West Ham: Johnson e Soucek; Brighton: Maupay e Dunk;

WEST HAM: Fabianski, Ogbonna, Cresswell, Balbuena, Rice, Soucek, Noble (Lanzini), Johnson, Coufal, Haller e Bowen (Yarmolenko)

Técnico: David Moyes

BRIGHTON: Sánchez, Dunk, Burn, Webster, Lallana (Alzate), Bissouma, March, White, Welbeck (Gross), Maupay (Jahanbakhsh) e Trossard.

Técnico: Graham Potter

– West Ham não acertou chutes certo ao gol do Brighton no primeiro tempo. A escrita foi quebrada aos 3 minutos do segundo tempo, quebrando um jejum de 173 sem finalizações corretas.

– Os Hammers não tinham acertado o alvo uma única vez no jogo anterior, contra o Chelsea.

– Apenas Glenn Murray (26) marcou mais gols na Premier League pelo Brighton do que Neal Maupay (15). O atacante encerrou uma série de 649 minutos sem marcar na competição.

– 5 dos 7 gols de Lewis Dunk na Premier foram marcados de escanteios. Todos os 7 gols foram anotados em jogadas de bola parada.

– Brighton não perdeu para o West Ham desde que subiu para a Premier: 3 vitórias e 4 empates.

Classificação

– West Ham, 10º lugar, 22 pontos

– Brighton, 16º lugar, 13 pontos

Próximos jogos

Terça-feira, 29/12, 15h*, Southampton x West Ham – Premier League

Terça-feira, 29/12, 15h*, Brighton x Arsenal – Premier League

*horário de Brasília