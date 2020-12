Ex-Fluminense elogia Pedro, do Flamengo, e o coloca como ‘um dos futuros do Brasil’ na posição

Um dos grandes nomes do Flamengo em 2020 foi, sem dúvida, o atacante Pedro. Artilheiro do time na temporada, com 21 gols marcados, o camisa 21 renovou recentemente seu contrato com o clube, se mantendo após o empréstimo da Fiorentina.

Algumas pessoas avaliam o futuro do centroavante como promissor, não só por sua passagem atual pelo Flamengo, mas também pelo seu início com brilho com a camisa do rival Fluminense.

Como é o caso de Washington, ‘Coração Valente’. O atacante, ídolo do Tricolor das Laranjeiras, colocou o centroavante do Rubro-Negro como um dos futuros da seleção brasileira na posição, em entrevista ao ESPN.com.br.

“Com certeza acredito que o Pedro é um dos futuros do Brasil. É o 9 que nós precisamos, estamos precisando. Temos o Firmino, Gabriel Jesus, mas tem outra característica”, disse.

Além disso, o ex-jogador ainda avaliou que o camisa 21 é, também, um atacante que possui características parecidas com as suas, olhando para o cenário atual dos jogadores da posição.

“O Pedro tem a característica muito parecida com a minha. A forma de jogar, a qualidade de jogo, parte técnica com os pés. Ele tem esse futuro ainda. É muito parecido com a minha característica”, finalizou.