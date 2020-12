Ex-Globo, atriz raspa cabeça para fazer filme da Netflix e enfrenta julgamento · .

[Atenção: spoilers de Tudo Bem no Natal que Vem abaixo]

Tudo Bem no Natal que Vem (2020), primeiro filme da parceria entre Netflix e o comediante Leandro Hassum e que está em alta na plataforma, tem como parte importante de sua história a ex-atriz global Arianne Botelho, intérprete de Aninha, filha do protagonista. Para viver a personagem, vítima de câncer, a paulistana de 27 anos precisou raspar a cabeça e disse ter sofrido julgamento das pessoas em público.

“Quando eu raspei, a primeira coisa que fiz foi ir à praia e depois ao shopping. Foi proposital. Eu reparei no olhar das pessoas. Eu queria entender na pele o que as vítimas de câncer passam. As pessoas te olham e já te colocam o estigma da doença. Há um certo julgamento. Não é nosso padrão estético, as mulheres sempre tiveram cabelo comprido”, conta a atriz ao ..

De acordo com Arianne, a decisão pelo corte foi feita em comum acordo entre ela e o diretor do longa, Roberto Santucci. Para eles, não seria possível contar a história de Aninha com profundidade com o uso de uma peruca.

O corte, porém, não foi a única atitude da atriz para se preparar para a personagem. À reportagem, Arianne revela ter estudado muito sobre o câncer de mama e conversado sobre a doença com algumas mulheres que foram diagnosticadas para abordar o assunto de maneira responsável.

“Meu processo de pesquisa foi muito bom porque sou intensa. Eu me aprofundei no assunto e busquei muita informação para tentar entrar no universo da doença. Tive muitas conversas sobre isso, inclusive com uma tia minha, que teve a doença, para falar de maneira responsável. É um assunto muito delicado”, explica.

Questionada se Aninha representou a experiência mais marcante em sua ainda jovem carreira, Arianne não diminui a importância de suas personagens, mas destaca os momentos vividos antes e durante o trabalho no set de Tudo Bem no Natal que Vem.

“Foi um projeto que me exigiu bastante. Não sei se foi o mais desafiador porque todas as minhas personagens foram desafiadoras, mas com certeza foi um processo muito forte. Eu fiquei sabendo dois meses antes de começar a gravar que rasparia a cabeça. Durante esse tempo, eu pensei, pesquisei e amadureci muito como atriz e pessoa”, rememora.

DIVULGAÇÃO/NETFLIX

Aninha e família em Tudo Bem no Natal que Vem

Oportunidades no streaming

Aos 27, Arianne ainda faz parte de uma geração de atores que cresceu se imaginando entre os protagonistas das principais novelas da Globo. Com a chegada e o crescimento de plataformas como Netflix, Disney+ e Prime Vídeo, essa visão começou a mudar.

“É um leque de oportunidades que surgem para nós, artistas. Acho maravilhoso. São vários projetos, trabalhos, tudo ficou mais acessível. A Netflix é uma empresa incrível de se trabalhar. Eu sempre admirei os produtos internacionais e conseguiram manter o nível com os nacionais”, elogia a jovem.

Para a atriz, a entrada dos serviços de streaming no mercado nacional ajuda não só a criar mais oportunidades de trabalho no mercado, mas também a apresentar novos e bons profissionais do audiovisual.

“É uma honra trabalhar em um filme da Netflix. Eles estão bombando, lançando atores, diretores e roteiristas. Para nós, ter mais opções de testes e trabalhar com diferentes profissionais é sempre muito enriquecedor.”

O brilho nos olhos com a oportunidade da Netflix, no entanto, não tira o sonho da atriz, que admira vilãs como Nazaré Tedesco (Renata Sorrah em Senhora do Destino) e Carminha (Adriana Esteves em Avenida Brasil) de interpretar uma protagonista de novela da Globo.

“Longe de mim desmerecer a Globo, até porque eu vim de lá. Essa liberdade é ótima e veio para somar, mas eu ainda gostaria de interpretar uma protagonista de novela, uma personagem que fosse forte e tivesse representatividade. Eu ainda mantenho esse sonho”, conclui.

Confira abaixo o trailer de Tudo Bem no Natal que Vem: