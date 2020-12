Ex-Globo, Reginaldo Leme assina com a Band para comentar Stock Car · .

A Band anunciou nesta quarta-feira (9) a contratação de Reginaldo Leme. O experiente jornalista, referência na cobertura de automobilismo, chega para comentar as corridas da Stock Car, cujos direitos de transmissão a emissora adquiriu recentemente.

Reginaldo Leme esteve hoje na sede da emissora, no bairro do Morumbi, em São Paulo, para acertar os últimos detalhes. Ele trabalhou na Globo durante mais de 40 anos e formou uma parceria de sucesso com Galvão Bueno nas transmissões da Fórmula 1.

Sua estreia será já neste domingo (13), na última etapa da temporada de 2020 da Stock Car. A principal categoria do automobilismo da América Latina fechou contrato para ter suas provas exibidas na Band até 2025, com a opção de renovação por mais cinco anos.

“O automobilismo é onde eu quero estar. Conheço a Stock Car desde seu primeiro ano, em 1979, e é o ambiente em que eu mais gosto de trabalhar na minha vida. Vamos fazer a decisão do campeonato, envolvendo 11 pilotos, o que é uma raridade. Com certeza essa final vai atrair a atenção do mundo inteiro”, disse Leme.

O jornalista também fará participações no BandSports e em outras atrações da casa, como o Show do Esporte, comandado aos domingos por Glenda Kozlowski e Elia Júnior.

“Vou estar onde o peso da longevidade da minha carreira possa ter um significado que favoreça este novo produto da Band”, enfatizou o comentarista.

Natural de Araçatuba, interior de São Paulo, Reginaldo Leme iniciou a carreira em 1968 como repórter do jornal O Estado de S. Paulo. Cobriu duas Olimpíadas e três Copas do Mundo. Com a ascensão dos pilotos brasileiros na Fórmula 1, passou a se dedicar ao automobilismo e virou uma das principais referências no assunto.

Ao longo de sua trajetória profissional de mais de 50 anos, acompanhou de perto mais de 700 corridas, oito conquistas de títulos mundiais e 101 vitórias de pilotos brasileiros, além de ter formado uma dupla com Galvão Bueno na Globo, onde trabalhou durante mais de quatro décadas. Na Fórmula 1, dividiu os microfones também com Luciano do Valle, Oliveira Andrade, Luís Alfredo, Cléber Machado, Sérgio Maurício e Luís Roberto.

Atualmente, o jornalista tem o seu próprio canal no YouTube, o AutoMotor por Reginaldo Leme, e um aplicativo para celulares com o mesmo nome. Ele ainda é autor do anuário AutoMotor, editado há 29 anos, e está terminando de escrever seu livro de memórias da carreira.

Leme é mais um reforço para a Band, que na semana passada já havia acertado o retorno de Kalinka Schutel. A fim de resgatar sua tradição esportiva, a emissora investiu alto neste ano, contratou profissionais conhecidos, comprou direitos de transmissão de campeonatos importantes da Europa, como o Alemão e o Italiano, e reviveu o Show do Esporte.