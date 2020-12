Ex-goleiro Chilavert anuncia candidatura à presidência do Paraguai dois anos antes da eleição

O Natal no Paraguai teve uma notícia surpreendente. Com mais de dois anos de antecedência, o ex-goleiro José Luis Chilavert anunciou sua candidatura à presidência do país, para as eleições que ocorrerão em 2023.

No último mês de julho, o ex-jogador, que se aposentou dos gramados em 2004, havia sinalizado com o desejo de entrar na política de seu país e concorrer à presidência, como foi confirmado na quinta-feira (24).

Chilavert fez o anúncio de sua candidatura por meio de seu perfil no Twitter, com o lema ‘Orgulho de ser paraguaio’ como direcionamento de sua campanha, que se inicia antes dos demais.

Atualmente, o ex-goleiro enfrenta uma acusação de calúnia e difamação depois de ter criticado a Conmebol com veemência.

O Paraguai é atualmente presidido por Mario Abdo Benitez, conservador e filho do secretário particular de Alfredo Stroessner, presidente do país por 35 anos durante a ditadura militar, que venceu as eleições em abril de 2018.

Caso vença as eleições, Chilavert não será o único ex-jogador a presidir um país. Na Libéria, George Weah, vencedor do prêmio Bola de Ouro de 1995, é o mandatário.

No Brasil, o caso mais famoso de ex-atleta na política é o de Romário, atualmente senador pelo Rio de Janeiro.