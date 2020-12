Ex-Grey’s Anatomy é confirmada em série sobre ícone feminista dos Estados Unidos · .

Katherine Heigl, mais conhecida por seu papel como Izzie Stevens em Grey’s Anatomy, foi escalada para estrelar a minissérie Woodhull. Ela interpretará a personagem-título, Victoria Woodhull (1838-1927), ícone feminista dos Estados Unidos e primeira mulher a concorrer à presidência no país.

De acordo com o site Dealine, além de atuar, Katherine também será produtora executiva. Ainda não há showrunner para assumir o posto de responsável criativo da atração.

A minissérie tomará como base diversas biografias sobre Victoria, mulher que foi líder e símbolo na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos no século 19 e uma das pioneiras do movimento a favor do voto das mulheres na mesma época. Em 1872, ela se tornou a primeira a se candidatar à presidência do país, em parceria com o abolicionista Frederick Douglass (1818-1895).

“No momento em que descobri a história quase grande demais para ser verdadeira de Victoria, fiquei encantada e profundamente tentada em trazer a trajetória de sua vida para a tela”, disse Heigl em comunicado enviado à imprensa.

“A coragem, a determinação e a inteligência ultrajantes de Victoria seriam notáveis ​​em nossos tempos modernos, mas foram totalmente revolucionárias nos dela. Seu nome e sua história não foram celebrados o suficiente pelas trilhas e caminhos que ela abriu para todas as mulheres que vieram depois. Mal posso esperar para contar a história dessa mulher, que não foi parada em um tempo que a proibia até de começar”, concluiu.

Jai Khanna, fundador e sócio da Oakhurst Entertainment, produtora responsável pela minissérie, agradeceu a parceria com a ex-estrela de Grey’s Anatomy.

“Estamos muito animados de ter Katherine Heigl a bordo. Sempre fomos grandes fãs de seu trabalho e foi incrível descobrir que ela também era uma grande fã da história de Victoria”, disse também em comunicado.

Após deixar o elenco da série médica criada por Shonda Rhimes, Katherine tentou emplacar carreira como protagonista de séries em Doubt (2017) e State of Affairs (2014), ambas canceladas ainda nas primeiras temporadas. Ela ainda participou de duas temporadas de Suits (2011-2019) antes de ingressar no elenco de Firefly Lane, próxima série da Netflix.

Ainda não há previsão para o início das gravações de Woodhull. Os produtores ainda procuram um canal com interesse em exibir a minissérie.