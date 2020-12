Ex-jogador inglês exibe camisa histórica de Maradona avaliada em R$ 5,2 milhões e diz por que nunca vai vendê-la

Ex-meio-campista da seleção da Inglaterra, Leeds United, Tottenham e Nottingham Forest, Steve Hodge possui uma das maiores relíquias da história do futebol: a camisa usada por Diego Maradona, falecido no último mês de novembro, nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, entre Argentina e Inglaterra.

A Argentina venceu por 2 a 1 rumo ao título com os dois gols mais icônicos da carreira de Maradona: um de mão e o outro arrancando desde o meio-campo, custurando a defesa inglesa.

“Eu troquei camisas com ele ao fim da partida e me criticaram por isso. Outros companheiros de seleção não gostaram”, disse Hodge, à BBC.

A camisa está avaliada em cerca de US$ 1 milhão, aproximadamente R$ 5,2 milhões

“Essa partida nunca será esquecida na história. Nunca o culpei pelo gol de mão. Maradona foi um jogador extraordinário. Era tão valente como um leão”, completou o inglês.

“Tenho essa camiseta há 34 anos e nunca tentei vendê-la. Tem um valor sentimental incrível. Foi incomodo e desagradável ter visto artigos de internet dizendo que quero US$ 1 milhão ou US$ 2 milhões por ela, é mentira. Ela não está à venda”, finalizou.