Ex-motorista de Fernando, Robson é condenado a três anos de prisão pela justiça russa

Na manhã desta quarta-feira, a justiça russa julgou o caso do motorista Robson. A sentença foi de três anos de prisão para o brasileiro, que já está há mais de um ano na cadeia. A decisão foi vista como positiva por parte da defesa do ex-funcionário de volante Fernando, uma vez que a promotoria pedia 12 anos de prisão. A informação é do Globo Esporte.

Com a decisão tomada em primeira instância, Robson poderia deixar a o regime fechado em aproximadamente oito meses, considerando o tempo em que já está preso, tendo cumprido 3/4 da pena. A máxima poderia ser de 25 anos. Nos próximos 10 dias, a promotoria pode entrar com recurso, a ser julgado em segunda instância. Uma transferência ao Brasil só pode começar após a sentença definitiva.



Foto: Reprodução

Robson é acusado de tráfico internacional. O motorista trabalhava para o volante Fernando, que hoje atua no futebol chinês, e levou à Rússia um medicamento proibido no país, à pedido do jogador. O remédio era para um tratamento do sogro do atleta. O motorista não sabia o que tinha dentro de sua mala, que foi entregue no aeroporto e acabou sendo detido em março de 2019.