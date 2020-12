ex-motorista do jogador Fernando é condenado a três anos de prisão na Rússia

O brasileiro Robson Nascimento de Oliveira foi condenado a três anos de prisão na Rússia, o tempo mínimo, no último dia do seu julgamento. A decisão surpreendeu até mesmo a defesa, enquanto a promotoria pedia uma pena de 12 anos. As informações são de Gabriela Moreira em seu blog no site GE.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O ex-motorista do jogador Fernando, que hoje está no Beijing Guoan e contratou os serviços do conterrâneo quando estava no Spartak Moscou, já está preso há um ano e nove meses. Assim, restaria menos da metade da sentença a ser cumprida.

De acordo com a publicação, a promotoria não aprovou a decisão e deve recorrer. Somente após a sentença definitiva que uma eventual transferência ao Brasil poderia ser levada adiante. Caso isso ocorra, Robson teria de cumprir o restante da pena em um presídio brasileiro.



1 Relacionado

Gabriela Moreira ainda destaca que a lei russa prevê que após três quartos da pena se pode deixar o regime fechado.

Robson está preso na Rússia desde março de 2019, quando foi detido por desembarcar no país com duas caixas de Mytedom 10mg (cloridrato de metadona). Ele havia sido contratado para trabalhar como motorista na casa de Fernando, que à época atuava no Spartak.

Utilizado para conter fortes dores no corpo, o medicamento seria usado pelo sogro de Fernando, e foi levado pelo funcionário partindo do Brasil. O brasileiro responde por tentativa de tráfico e contrabando e poderia pegar até 25 anos de prisão.