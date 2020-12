Ex-presidente do Santos revela que queria trocar ex-Corinthians por Marinho e como teve ideia para tirar atacante do Grêmio

Peça-chave no atual elenco do Santos e nome responsável por conduzir a equipe na notável campanha até a semifinal da Conmebol Libertadores de 2020, o meia-atacante Marinho vivia uma realidade bem diferente num passado próximo antes de chegar ao Alvinegro da Vila Belmiro.

Reserva no Grêmio, o atacante foi colocado como moeda de troca antes de explodir com a camisa do Santos, time que justamente despachou o Imortal da Libertadores com grande atuação de Marinho.

Em entrevista ao Blog do Perrone, no portal UOL, José Carlos Peres, ex-presidente do Santos, contou como teve a ideia de contar com o atacante no elenco ainda em 2019.

“Foi em um domingo, almoçando, me veio a ideia de propor a troca, ceder o Cleber Reis pelo Marinho”, disse o ex-mandatário, que enviou uma mensagem de texto a Romildo Bolzan Jr, presidente do Grêmio.

“Estimado presidente Romildo, bom dia. Aqui é o presidente do Santos – José Carlos Peres. Tive uma ideia agora. Eu tenho o zagueiro Cleber Reis, ex-Hamburgo, da Alemanha, e que o Corinthians vendeu por cinco milhões de euros. Por uma oportunidade, o compramos em 2017 por 3 milhões de euros. O Grêmio tem o Marinho, ambos atualmente reservas”, disse Peres.

O ex-presidente do Santos conta ainda que Romildo Bolzan Jr aceitou ceder Marinho, mas para ter o zagueiro David Braz e ainda que o Peixe pagasse 2,5 milhões de euros no total da negociação. A troca acabou sendo fechada com o Santos pagando 1,2 milhão de euros ao Imortal.

“Baita negócio, o resultado está aí. Única e exclusivamente ideia minha, obviamente compartilhada mais tarde com o técnico Sampaoli, que a encampou imediatamente”, disse Peres.

Com a camisa do Santos, Marinho cresceu ainda mais de produção em 2020. No total, o atacante soma 29 gols marcados em 65 duelos pelo Peixe.