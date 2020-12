Ex-RBD é acusado de transmitir HIV a garoto de programa · .

Ex-integrante do grupo RBD, Christian Chávez foi acusado por um garoto de programa de lhe transmitir o vírus HIV. O rapaz, que se identifica apenas como Josh, disse que o cantor não revelou que era portador da doença quando teve relações sexuais com ele. Segundo relato, o ator escondia o segredo de todos. “Não queria que descobrissem”, declarou.

O intérprete de Giovanni na novela teen Rebelde (2004) teria conhecido Josh no aplicativo gay Grindr, em 2012. “Ele me escreveu pelo app e me pediu que lhe mandasse fotos do meu ‘membro’. Ele se apresentava como Antuan e se descrevia como versátil, mas cobria o próprio rosto nas fotos”, detalhou.

O rapaz, que diz já ter abandonado a vida de profissional do sexo, contou que foi o ex-namorado de Chávez, Maico Kemper, quem lhe confirmou que o artista era portador do vírus.

“Ele me contou que ia ao Seguro Social para buscar os medicamentos do Christian, porque ele não queria que a imprensa descobrisse. Nesse momento senti o mundo desabar sobre mim, e confirmei que ele me contagiou”, completou em entrevista à revista mexicana TV Notas.

REPRODUÇÃO/tv notas

Josh está processando Christian Chávez

Agora, Josh está processando Christian nos tribunais por, segundo ele, tê-lo contagiado de propósito, já que a transmissão teria acontecido por decisão de Chávez, que não quis usar preservativos na relação.

“No começo sim, mas depois ele me convenceu a tirar a camisinha. Perguntei se ele estava ‘limpo’, se não tinha HIV ou nenhuma DST, mas ele ficou ofendido e respondeu que não havia nada com que se preocupar. Ele me ofereceu 500 pesos [cerca de R$ 130] extras para eu fazer isso e aceitei.”

Na conversa, Josh explicou por que demorou tantos anos para falar sobre a história: “Eu queria pensar. Não é fácil mostrar a cara, mas é preciso fazer isso. Há alguns meses peguei Covid-19 e o HIV dificultou muito para mim, acabei no hospital, e agora estou contando”.

A TV Notas entrevistou Maico, o ex-namorado de Chávez, que confirmou saber que o ator já era HIV positivo quando os dois se envolveram. Ele negou, aliás, que o cantor tenha contaminado ele também.