Ex-Santos, Derlis González se consagra campeão paraguaio com o Olimpia

O ano de 2020 terminou de forma especial para o ex-santista Derlis González. Na noite desta quarta-feira, o atacante se consagrou campeão paraguaio com o Olimpia.

Na final, disputada no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, o time de González venceu o Guarani por 5 a 4 na disputa de pênaltis, após empate pelo placar de 2 a 2 no tempo normal.

O atleta de 26 anos, no entanto, não pôde participar dos confrontos decisivos, devido a uma lesão no joelho. Mesmo assim, ele acompanhou de perto todas as partidas e vibrou com a conquista do 45º título nacional da história do clube da capital do país, que com o feito também assegurou uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

“Ser campeão com o Olimpia é uma sensação maravilhosa, um clube pelo qual tenho um carinho muito grande. 2020 foi um ano complicado, com pandemia e eu ainda tive a lesão, mas encerrar a temporada levantando a taça acaba compensando tudo pelo que passamos nos últimos meses”, disse.

Derlis González vestiu a camisa do Santos por duas temporadas, disputou 54 partidas e marcou nove gols.