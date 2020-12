Ex-São Paulo, Ademilson tem contrato rescindido no Japão por dirigir embriagado

O Gamba Osaka, da primeira divisão do futebol japonês, anunciou nesta segunda-feira a rescisão de contrato com o brasileiro Ademilson, de 26 anos. A decisão do clube se deve ao fato do jogador ter dirigido embriagado e provocado um acidente.

O atleta já havia sido afastado em outubro, quando ocorreu o caso. No entanto, o Gamba Osaka ainda esperava a resolução na polícia para definir a situação de Ademilson.

O caso foi concluído após o atacante entrar em um acordo extrajudicial com a vítima, que sofreu ferimentos leves.

Formado nas categorias de base do São Paulo, Ademilson encerra uma passagem de cinco anos pelo Gamba Osaka. Na atual temporada, o atleta era artilheiro da equipe até o momento de sua suspensão, com seis gols marcados.