Ex-São Paulo e Atlético-MG, Richarlyson é anunciado como reforço do América-RJ para 2021

Multicampeão com a camisa do São Paulo, Richarlyson terá aos 37 anos sua primeira passagem pelo futebol carioca. O meio-campista foi anunciado na noite do último sábado (19) como reforço do América-RJ.

Tricampeão brasileiro (2006, 2007 e 2008) e do Mundial de Clubes da Fifa pelo time do Morumbi, o jogador usará a camisa 20 do Mecão, onde disputará a seletiva para uma vaga na primeira fase do Campeonato Carioca de 2021.

“Seja bem-vindo ao seio da família americana, recebemo-nos de abraços abertos. Tenho certeza de que com toda a sua expertise, a sua qualidade e o seu histórico, contribuirá muito para que nós consigamos a tão sonhada vaga para a fase principal do Campeonato Carioca 2021. Boa sorte, Richarlyson. E Sangue!”, disse o presidente do clube, Sidney Santana.

O América-RJ será o 15º clube na carreira de Richarlyson, que teve a sua passagem mais marcante com a camisa do São Paulo, mas que também se destacou no Atlético-MG, onde conquistou duas vezes do Campeonato Mineiro (2012 e 2013), além da taça da Libertadores de 2013.

O meio-campista não será o único medalhão à disposição do técnico Álvaro Gaia na reapresentação marcada para esta segunda-feira (21). O clube confirmou na última semana que o goleiro Deola, ex-Palmeiras, retornará ao elenco em busca da vaga na fase final do estadual.

“As coisas não estão sendo fáceis para ninguém, essa pandemia tem mudado totalmente a rotina de todos, e com o America não foi diferente. Por conta do cancelamento da Copa Rio, acabamos não tendo um segundo semestre de atividades. E com um aperto no coração tive que procurar outros clubes. Acredito que, assim como eu, a torcida do Mecão está cheia de saudades do time voltar a campo e vou me empenhar ainda mais nessa luta de recolocar o time nas competições nacionais”, disse Deola.