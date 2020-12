Ex-São Paulo, Wellington vai deixar o Athletico-PR e tem três propostas de clubes brasileiros, revela Nicola

O volante Wellington não vai ficar no Athletico-PR para o ano de 2021. De acordo com comentarista Jorge Nicola, dos canais Disney e que publicou a informação no seu blog no Yahoo, outros três clubes têm interesse no jogador.

De acordo com o jornalista, a permanência em Curitiba não foi sacramentada por conta da questão financeira. O atleta acabou querendo receber mais do que o Furacão poderia pagar.

Por conta disso, outros times monitoram a situação do jogador: Grêmio, Fluminense e São Paulo. O Santos corre por fora, já que ainda não conversou mais detalhadamente com o atleta para saber quanto Wellington quer.

Durante a negociação com o Athletico-PR, Wellington e Mario Celso Petraglia, que é muito forte dentro o clube paranaense, tiveram conversas complexas e com tensão.

“Agora acabou. O Wellington não vai ficar em 2021”, disse uma fonte.

Wellington está no clube desde 2018 e exerceu um papel de liderança dentro do elenco. Campeão da Sul-Americana e da Copa do Brasil, foi presença importante no sistema do técnico Tiago Nunes.

Keko e Wellington disputam jogada na partida entre Goiás e Athletico-PR Heber Gomes/ Agif/Gazeta Press

Na atual temporada, fez 38 partidas até o momento. O Furacão entra em campo na rodada contra o Atlético-MG, neste sábado, às 17h.