Ex-técnico da Inglaterra diz que Arsenal é rival para seu time contra o rebaixamento na Premier League

O técnico do West Bromwich, Sam Allardyce, disse que o péssimo início de temporada do Arsenal na Premier League os deixou em uma batalha para permanecer na primeira divisão inglesa.

Até o momento, o Arsenal soma oito derrotas em 14 partidas e está próximo da zona de rebaixamento da Premier League.

A equipe de Allardyce também está na luta pelo rebaixamento e recebe o Arsenal em 2 de janeiro, após confrontos com o campeão Liverpool e o Leeds United no movimentado período de festas.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Questionado se o Arsenal – que está em 15º com 14 pontos depois de ter feito seu pior início de temporada desde 1974-75 – estava entre seus rivais para evitar a queda, Allardyce disse aos repórteres: “Se eles estão entre os oito últimos no momento, sim absolutamente”.

O ex-técnico da Inglaterra, Allardyce, disse que a eliminação do Arsenal na Carabao Cup pelas mãos do Manchester City na derrota de terça-feira por 4 a 1 nas quartas de final teria afetado ainda mais o moral da equipe de Mikel Arteta.

“Eles devem estar se perguntando o que os atingiu”, acrescentou Allardyce. “Eles estarão se perguntando por que estão lá. Eles estarão se perguntando o que é preciso para sair dessa posição. Eu sei o que é preciso. Espero convencer meus jogadores a responder a isso.”

Após o confronto do Boxing Day com o Chelsea e uma viagem a Brighton em 29 de dezembro, o Arsenal viaja para o West Brom e Allardyce está confiante de que sua equipe pode sair com um resultado positivo.

“Espero que possamos pressionar o Arsenal, quando os enfrentarmos, porque eles têm falta de confiança”, disse ele. “Vamos tentar vencê-los, ou qualquer um dos oito piores.”

O Arsenal perdeu cinco dos últimos sete jogos no campeonato e após a derrota para o City, Arteta admitiu que o clube está em “grandes apuros” se não conseguir inverter a situação.