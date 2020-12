Ex-United foi campeão com Leicester e subiu à Premier League… na mesma temporada

Johnny Evans chegou ao Manchester United aos 9 anos, ficou até os 27, conquistando três títulos da Premier League, e está desde 2018 no Leicester City; Harry Maguire brilhou no Leicester City entre 2017 e 2019, antes de ser contratado pelo Manchester United por 87 milhões de euros, tornando-se o zagueiro mais caro da história do futebol.

As duas histórias envolvendo os dois clubes ficam frente a frente neste sábado, quando ambos se enfrentam no King Power Stadium, às 9h30 (de Brasília), pela Premier League. A partida terá transmissão da ESPN Brasil e ESPN App.

Porém, há outro personagem com ligação com os dois times que tem uma história bastante curiosa no futebol inglês, especialmente na temporada 2015-16.

Naquela campanha, Ritchie De Laet foi campeão da Premier League e conseguiu o acesso à mesma. Como isso?

O lateral-direito belga começou jogando pelo Leicester. No primeiro turno da Premier League, disputou 12 partidas pela equipe, sendo titular nas sete primeiras, e anotou um gol, na vitória por 3 a 2 sobre o Aston Villa. Na sequência, Danny Simpson viraria o dono da posição.



No meio da campanha, De Laet foi emprestado ao Middlesbrough, onde alternou como banco e titular. O belga somou dez jogos na Championship, tendo iniciado nove deles, ajudando o Boro a terminar na vice-liderança e conseguindo a promoção para a lugar em que ele já estava no começo da temporada. Enquanto isso, viu seus companheiros de Leicester conquistarem o inédito e surpreendente título da primeira divisão.

“É uma loucura, ainda sou um jogador do Leicester, então irei para pegar o final do jogo do Leicester para receber minha medalha”, afirmou à época à rede BBC, depois de ter conseguido as duas façanhas.

Na temporada seguinye, De Laet iria para o Aston Villa, que tinha acabado de ser rebaixado, mas praticamente não atuou em 2016-17 por causa de lesão e viu a equipe ficar apenas na 13ª posição na segunda divisão.

O Villa seria o último clube do lateral na Inglaterra, onde defendeu também o poderoso Manchester United. Contratado no começo de 2009 junto ao Stoke City, ele foi emprestado a Sheffield United, Preston North End, Portsmouth e Norwich, antes de ser negociado com o Leicester no meio de 2012. Pelos Red Devils, o belga fez apenas seis partidas, todas em 2009 – três na Premier League e três na Copa da Liga Inglesa.

Hoje com 32 anos, o jogador está desde o meio de 2019 no Royal Antuérpia, clube que o revelou e que está no mata-mata da Europa League, assim como Manchester United e Leicester City.