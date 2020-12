Ex-Vasco, Milton Mendes fala da influência de Jorge Jesus e diz por que técnicos brasileiros vêm tendo poucas chances em Portugal

Conhecido no futebol brasileiro pelos trabalhos feitos no Athletico-PR e Vasco, principalmente, o técnico Milton Mendes voltou a Portugal em 2020 para assumir, em princípio, a equipe Sub-23 do Marítimo, mas quis o destino que ele recebesse missão ainda mais importante para a temporada. Com a saída de Lito Vidigal, foi promovido ao time principal para comandar o clube da Ilha da Madeira na elite do futebol do país.

Com isso, o treinador de 55 anos, que estreou no último dia 7 de dezembro contra o Farense, passou a ser o único brasileiro à frente de um clube da primeira divisão portuguesa. Em entrevista exclusiva ao ESPN.com.br, Mendes falou sobre a experiência, mais uma que ele acumula no país que vive há mais de 30 anos, e também opinou sobre o motivo pelo qual técnicos brasileiros vêm recebendo poucas oportunidades em Portugal.

Sobre a sua chegada ao time principal do Marítimo, Milton Mendes relembrou da sua primeira passagem pela equipe portuguesa, em 2007, então como auxiliar de Sebastião Lazaroni, e apontou a equipe como referência no futebol português.

“O Marítimo para mim tornou-se referência, pois trabalhei aqui como assistente e tive a felicidade de poder entrar como treinador do Sub-23, e agora interinamente no time principal. É lógico que minha passagem no clube em 2007/08, temporada em que trabalhei com Lazaroni, foi muito importante. Agora em 202, tenho que agradecer novamente ao presidente Carlos Pereira que me deu a oportunidade, então estou muito feliz por estar aqui, grato pelo reconhecimento do meu trabalho no Sub-23. É pensar positivo, torcer para as coisas irem bem e trabalhar duro. O trabalho é o que nos coloca em situações boas. Os jogadores vêm tendo uma postura muito boa. Apesar de atualmente a equipe não estar numa posição boa, temos certeza que vamos crescer”, começou por dizer o treinador sobre o Marítimo, que é o atual lanterna da Liga NOS, mas está apenas a um ponto de deixá-la.

Em relação a Jorge Jesus, que foi multicampeão pelo Flamengo e retornou a Portugal em 2020 para assumir mais uma vez o Benfica, Mendes opinou se há alguma influência do Mister para que técnicos e jogadores do Brasil tenham mais oportunidades no país da península ibérica. Em relação aos treinadores, o ex-Vasco deixou claro que a falta do certificado da Uefa é uma das principais barreiras.

“Jorge Jesus teve um projeto muito vitorioso no Flamengo e sua trajetória começou com dificuldades, mas com inteligência conseguiu trilhar um caminho vitorioso ao conhecer as características do jogador brasileiro. Em Portugal, os jogadores brasileiros têm uma aceitação muito grande, mas os treinadores não, pois a maioria não tem a certificação para trabalhar. A certificação da Uefa é um requisito hoje para um profissional atuar na Europa. Isso dificulta muito o acesso desses treinadores brasileiros em Portugal e eu como vivo aqui há muito tempo, tenho essa certificação. Além de ter estado em várias funções em clubes de Portugal, como assistente, por exemplo, consegui ao longo do tempo fazer minha projeção e estudar e me preparar para o momento que tive em alguns clubes brasileiros, no Japão e no Catar. Isso junto com a qualidade do trabalho fizeram com que buscasse os títulos e objetivos como outros treinadores no Brasil”, prosseguiu.

Por último, Mendes também opiniou sobre o intercâmbio entre técnicos portugueses e o futebol brasileiro no momento. E para ele, o fato de nomes como Abel Ferreira, do Palmeiras, e Ricardo Sá Pinto, do Vasco, estarem tendo oportunidades na elite do Brasil é de extrema importância.

“Muito interessante essa troca de experiências. Acredito muito que ajuda bastante na forma de ver e pensar o futebol. Eu, como brasileiro, vivo há mais de 30 anos aqui em Portugal, e me sinto muito bem visto pelas pessoas, adaptado a tudo. Eu vejo com bons olhos a ida dos treinadores portugueses para o Brasil, porque levam algo diferente. Eu também estou muito feliz aqui em Portugal, gosto das pessoas, principalmente aqui na Ilha da Madeira, que foi onde me adaptei melhor, onde escolhi para viver, onde meus filhos nasceram. Agradeço muito as pessoas que receberam aqui anos atrás. Portugal é um país extraordinário e, principalmente a Madeira, é um lugar extremamente lindo de se estar”, finalizou.

Com 7 pontos somados até aqui na Liga NOS, o Marítimo volta a campo pela competição no próximo sábado (19), quando recebe o Belenenses pela 10ª rodada.