Exames apontam que Cássio sofreu concussão na partida contra o Goiás

Na noite de segunda-feira (21), o Corinthians venceu o Goiás por 2 a 1, na Neo Química Arena. Contudo, Cássio, um dos pilares da equipe, saiu da partida após ter sofrido uma concussão no segundo tempo.

Aos 32 minutos do segundo tempo, o atacante Vinícius trombou com Cássio e o goleiro levou a pior. Ele recebeu atendimento médico, saiu de maca e deixou a arena de ambulância.

Após o incidente, o atleta foi encaminhado ao hospital São Luiz e passou a receber os tratamentos. Na manhã desta terça-feira (22), o Corinthians emitiu um comunicado atualizando a situação do goleiro:

O atleta Cássio segue em observação no hospital São Luiz, em plena consciência e lucidez. Ele sofreu uma concussão na partida entre Corinthians e Goiás, mas não teve diagnosticado nenhum dano após exames detalhados de tomografia e ressonância magnética.

Ele segue sob acompanhamento dos médicos do Clube Joaquim Grava e Ivan Grava, e do neurologista Glauco Filellini e do especialista em coluna Paulo Santa Cruz.

O Corinthians entra em campo pela última vez em 2020 no próximo domingo (27), contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, às 16h, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Até o momento, Cássio não tem previsão de retorno aos treinamentos do Timão.