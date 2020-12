Exames de Cássio não apontam dano, mas goleiro do Corinthians segue no hospital

Após sofrer uma concussão durante o jogo entre Corinthians e Goiás, o goleiro Cássio foi encaminhado ao Hospital São Luiz. Os exames detalhados de tomografia e ressonância magnética realizados no atleta não apontaram nenhum dano.

Apesar de estar em plena consciência e lucidez, o camisa 12 do Timão segue hospitalizado para ficar em observação dos médicos.

Os profissionais que estão acompanhando Cássio são os médico do Corinthians, Joaquim Grava e Ivan Grava, além do neurologista Glauco Filellini e do especialista em coluna Paulo Santa Cruz.

A concussão do goleiro ocorreu aos 35 minutos do segundo tempo, em um choque com Vinícius. O jogador precisou sair de campo em uma maca e deixou a Neo Química Arena diretamente para o hospital.