Excitada com descoberta, Ivana assusta terapeuta · .

Ivana (Carol Duarte) finalmente entenderá quem é em A Força do Querer. Depois de ficar em conflito sobre seu gênero na novela das nove, todas as neuras da loira irão sumir ao conhecer T (Tarso Brant). O homem trans contará sua história, e a prima de Simone (Juliana Paiva) verá que se sente da mesma maneira. A personagem de Carol Duarte revelará suas descobertas para Eva (Ester Jablonski) e deixará a terapeuta preocupada.

Ansiosa para sanar suas dúvidas sobre transexualidade, Ivana prepará um dossiê da vida do personagem de Tarso Brant para mostrar à profissional de saúde mental. “Olha aqui, eu trouxe várias fotos pra você dar uma olhada”, dirá a jovem, nas cenas previstas para irem ao ar a partir do dia 19.

“Ele sempre foi homem, Ivana. Apesar do corpo de mulher, é um trans homem”, responderá a psicóloga. A filha de Eugênio (Dan Stulbach) continuará a tagarelar sobre a vida do amigo e mostrará que a descoberta a deixou completamente ansiosa. Ela não notará que está no fim da sessão.

“Essa coisa de se olhar no espelho e não se reconhecer, de se sentir preso dentro do próprio corpo. É o que eu sinto também!”, reforçará, eufórica com a história de T. Educamente, a personagem de Ester Jablonski a avisará que o encontro já acabou, e a jovem começará a chorar com medo da rejeição.

Eva ficará preocupada com paciente

“Nós vamos conversar mais, Ivana. Eu vou te ouvir”, pedirá a profissional, ao perceber que a garota ficou descontrolada. As palavras da terapeuta vão acalmar a sobrinha de Silvana (Lilia Cabral), e ela sairá do consultório mais aliviada.

No entanto, a personagem de Carol Duarte não esperará pela próxima sessão para ter suas dúvidas respondidas. Logo na saída do encontro com a profissional, Ivana ligará para T e pedirá que ele vá até sua casa para os dois conversarem.

