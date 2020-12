Fã cria robôs e monta central para manter Biel em A Fazenda 12; veja vídeo · .

Biel está em mais uma roça em A Fazenda 12 e seus fãs estão empenhados em mantê-lo na disputa pelo prêmio milionário. No entanto, um vídeo publicado no Twitter, nesta quinta-feira (3), chamou a atenção. Na gravação, celulares e computadores aparecem votando a favor do artista, mas sem nenhuma pessoa no comando.

A estratégia usada pelo fã, que divulgou o vídeo, gerou debate nos comentários. Muitos internautas apontaram que usar o método de voto robotizado na votação é ilegal.

“No BBB, quando começaram a usar ‘autoclick’, o Boninho mudou o jeito de votação, bloqueou IP e descontou os votos por ‘autoclick’. Na Fazenda, eles não estão nem aí, só querem quebrar o recorde do BBB”, comentou um internauta identificado como Renan.

“É por isso que o Biel fica em todas as roças. Os robôs ficam a todo vapor”, sugeriu mais uma usuária do Twitter, identificada como Sophie.

Procurada pelo ., a Record não se pronunciou sobre o assunto até a publicação deste texto.

Biel disputa a permanência no reality rural em uma berlinda contra Jakelyne Oliveira e Jojo Todynho. Além do apoio dos fãs, o cantor conta ainda com a torcida do ex-peão Juliano Ceglia, que revelou ter montado uma lan house para otimizar os votos a favor do amigo.

Assista ao vídeo a seguir:

