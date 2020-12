Fábio comemora triunfo em Salvador e elogia postura do Cruzeiro na partida

Na noite desta sexta-feira, o Cruzeiro visitou o Vitória no Barradão, em Salvador (BA), e saiu com um importante triunfo pelo placar de 1 a 0. Após o apito final, o goleiro Fábio comemorou o resultado conquistado fora de casa e elogiou a postura do time mineiro na partida.

“Acho que a vitória é sempre importante. Sempre é difícil jogar aqui. Precisando levar três pontos para BH, dentro do nosso planejamento de pontuar o máximo possível. Como empatou com o CRB, tinha que fazer de tudo para conseguir os três pontos. Tivemos dedicação, luta, entrega. O importante é sair com os três pontos e, graças a Deus, conseguimos levar a vitória”, declarou o camisa 1 ao canal Premiere.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou ao quarto jogo seguido sem perder (três vitórias e um empate) e voltou a sonhar com o acesso à elite do futebol nacional. A equipe comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari agora ocupa a 11ª posição na Série B com 38 pontos, seis a menos que o quarto colocado CSA.

Pela próxima rodada, a Raposa volta a campo na terça-feira (15), às 21h30 (de Brasília), quando recebe o CSA no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).