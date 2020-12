Fábio diz no Resenha ESPN o que sente por dirigentes que deixaram Cruzeiro na situação atual

Símbolo de dedicação ao Cruzeiro, o goleiro Fábio, 30, admitiu sentir tristeza ao ver o clube na situação atual, que caminha com dificuldade na Série B, e também declarou o que sente pelos dirigentes que deixaram a situação da agremiação chegar ao ponto atual.

“Muita tristeza por não saber fazer uma gestão do tamanho da grandeza do Cruzeiro”, disse Fábio, ao programa “Resenha ESPN”, que será exibido nesta sexta-feira (1º), às 21h (de Brasília), na ESPN Brasil e também estará disponível para assinantes no ESPN App.

“O Cruzeiro vem pagando pelos anos que a gestão não foi capaz de levar uma grande equipe como o Cruzeiro a estar melhor financeiramente. Foram muitos anos de má gestão, que foram encobertos pelos títulos, pelas conquistas, pela euforia dos torcedores, mas que financeiramente foram rombos atrás de rombos. Fico muito triste com esses caras que não souberam fazer a gestão desse gigante.”

Fábio está no Cruzeiro desde 2005 e conquistou muita coisa nesses 15 anos. Foram sete edições do Campeonato Mineiro, três da Copa do Brasil e duas do Campeonato Brasileiro. Além de ser o recordista em jogos, com 917.

No entanto, o time mineiro entrou em colapso na temporada passada, quando uma dívida enorme explodiu e culminou com problemas dentro e fora de campo que levaram ao rebaixamento para a Série B. Toda a diretoria foi afastada.

Mas a reconstrução do clube está mais complexa do que parecia. Há muitas dívidas para saldar, poucas receitas para explorar e a fase dentro dos gramados está bem longe de orgulhar o cruzeirense e ajudar o clube como poderia.

Hoje, com 41 pontos, a equipe tem poucas chances de conseguir o acesso e tudo indica que terá de jogar a Série B novamente em 2021, ano do centenário do Cruzeiro.