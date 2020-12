Fábio Santos revela ‘dicas’ a Otero e Cazeres e diz quantos times são melhores que o Corinthians hoje no Brasil

Convidado desta semana no “Aqui Com Benja”, do FOX Sports, Fábio Santos, do Corinthians, deu dicas aos colegas Otero e Cazares, que também trocaram o Atlético-MG pelo Parque São Jorge em 2020. O jogador minimizou a fama dos gringos de terem vida atribulada fora dos campos.

“Eu brinquei com eles, falei que aqui era diferente, para não irem achando que iam sair, chegar atrasados e ninguém ia ficar sabendo. Mas eles são super do bem, o Otero vai casar agora e o Cazares é um cara super tranquilo, não deixa de fazer um treinamento. O Cazares tinha um ímã lá em Belo Horizonte que chamava coisa ruim para ele, tudo o que acontecia caía na conta dele, o pessoal não fazia muita questão de ajudar ele nesse sentido. Mas eles ja entenderam muito bem, sabem que aqui é diferente, estão bem focados”, disse o lateral-esquerdo.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Fábio diz que o principal objetivo do Corinthians é se distanciar da zona de rebaixamento e ficar na parte de cima da tabela. Atualmente na 11ª posição, o time alvinegro tem 30 pontos, seis a mais do que o Vasco, que está no 17º lugar.

“A gente quer sair dali o quanto antes, para depois respirar e conseguir brigar por coisas maiores. Na minha análise, hoje a gente tem uma equipe para terminar em sétimo ou oitavo colocado. Eu vejo seis ou sete equipes melhores que o Corinthians dentro do campeonato”, afirmou.

Campeão de inúmeros títulos pelo Corinthians, incluindo Brasileiro, Libertadores e Mundial, Fábio Santos passou pelo Cruz Azul, do México, e pelo Atlético-MG antes de retornar ao “Timão”, em 2020.

“Quando eu saí do Corinthians em 2015, foi muito difícil, porque era um momento que eu não gostaria de ter saído. Em nenhum momento eu me via fora do clube, porque eu me sentia bem aqui. Em nenhum momento eu deixei de acompanhar e de torcer. Eu estava muito bem no Atlético, já eram quatro anos e meio de clube, eu via em um momento em que não jogava tanto, mas o trabalho era super bacana, um baita treinador que é o Sampaoli. Mas tem certos convites que é impossível você dizer não, e o Corinthians pra mim é um deles, e esse momento pedia essa ajuda, muito mais até fora de campo do que dentro. É impossível dizer não para o Corinthians”, afirmou.

Veja abaixo os melhores trechos da participação de Fábio Santos no programa:

“Não entendo críticas ao Cássio”

play 0:58 soccer, futebol, aqui com benja, corinthians, fabio santos, espn, video, fox sports,

‘Dicas’ a Cazares e Otero

play 1:22 Lateral do Corinthians é o convidado da semana de Benjamin Back, no Aqui com Benja

“O Corinthians é diferente”

play 1:06 Lateral do Corinthians é o convidado da semana de Benjamin Back, no Aqui com Benja

Quantos times são melhores que o Corinthians hoje?

play 0:55 Lateral do Corinthians é o convidado da semana de Benjamin Back, no Aqui com Benja

“Corinthians é o mais prejudicado sem torcida”

“Ceni será um dos maiores treinadores do Brasil”

O fator decisivo para voltar ao Corinthians

O que fazer quando encerrar carreira