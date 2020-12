Fabregas diz no que Guardiola e Mourinho são ‘idênticos’ e revela motivo curioso para Sarri não trocar hora de treino

Atualmente no Monaco, Cesc Fabregas teve uma carreira de sucesso por grandes clubes da Europa e fez parte da geração que foi campeã da Copa do Mundo com a Espanha em 2010.

Comandado por Pep Guardiola no Barcelona e por José Mourinho no Chelsea, dois dos treinadores mais badalados da história recente do futebol, o meio-campista acredita que os antigos rivais têm mais em comum do que as pessoas imaginam.

“Todos pensam que são opostos, mas na realidade têm apenas um estilo de jogo diferente. Como treinador e modo de viver o futebol são idênticos, ou seja, maníacos e vencedores. Os dois, que recentemente se juntaram a eles. Klopp, eles marcaram uma era”, disse ao jornal italiano Tuttosport.

Fabregas também revelou por que saiu do Chelsea, no qual foi treinado pelo Maurizio Sarri, um treinador conhecido por ser cheio de manias e superstições.

“O Sarri apostou tudo no Jorginho e não bastava eu aparecer de vez em quando. Então saí. Ele é uma pessoa de coração, mas tem convicções muito fortes a nível tático. É supersticioso e muito difícil de mudar. Certa vez, pedi a ele para mudar o treinamento das três da tarde para a manhã, porque era impossível para quem tinha filhos como eu vê-los. Ele nos disse que tínhamos que treinar naquela hora porque um estudioso de Pisa que tinha provado cientificamente que era a melhor hora para treinar o corpo”.

Cesc Fàbregas durante jogo contra o Nantes, pela Ligue 1 Getty Images

Formado no Barcelona, o meio–campista foi revelado no Arsenal no meio da década passada. Depois de retonar ao Camp Nou, ele passou com sucesso pelo Chelsea antes de se transferir para o Monaco. P