Facebook começa a apagar antigos uploads de vídeos e fotos do PS4

Há mais de um ano, o Facebook anunciou que iria remover a integração da rede social com o PS4. Essencialmente, isso significaria que seus usuários não poderiam mais fazer upload de fotos e vídeos de seus jogos do console diretamente em seus perfis do Facebook.

A Sony nunca se pronunciou oficialmente sobre o assunto, mas como tudo aconteceu perto das notícias sobre como a rede social usava os dados de seus usuários, muitos de seus fãs suspeitaram que isso estaria relacionado. Como mais nada aconteceu desde então, o assunto acabou caindo no esquecimento, pelo menos até agora.

Recentemente, muitos usuários da rede perceberam que as imagens e vídeos do PS4 que estavam hospedadas no Facebook tinham sumido sem explicação. Embora fosse de conhecimento geral que não seria possível postar algo novo, ninguém estava esperando que postagens antigas também seriam removidas.

Infelizmente, não há nem como fazer backup já que não há aviso prévioFonte: Sony/Reprodução

Os primeiros comentários sobre o assunto começaram a aparecer no mês passado no Reddit e agora até jornalistas do site DualShockers relataram que passaram pela mesma situação. Por enquanto não dá para saber se isso acontecerá com todos que já postaram algum conteúdo do PlayStation 4 por lá, mas esse parece ser o esperado no longo prazo.

Mesmo que a maioria das pessoas não fossem mais usar ou rever essas imagens, é bem chato saber que tudo está sendo deletado sem aviso. Isso obviamente tira qualquer oportunidade de backup, já que esses usuários podem ter apagado o conteúdo original do console há anos.

Você notou se isso também aconteceu no seu perfil do Facebook? Deixe seu comentário nos dizendo se as suas postagens antigas ainda aparecem na rede social ou se já foi tudo deletado de lá!