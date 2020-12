Fall Guys: quatro novas skins da terceira temporada são reveladas

A Mediatonic confirmou neste domingo (6) as quatro primeiras skins temáticas da terceira temporada de Fall Guys. Apesar de algumas já terem sido mostradas em um teaser comunitário lançado na última semana, a publicação do estúdio é o primeiro olhar mais detalhado que o público pode ter sobre os novos conteúdos.

Segundo a imagem, os cosméticos da Season 3 irão adicionar roupas da rena natalina Rudolph, de princesa, de uma vela e do Abominável Homem das Neves, sendo todos em referência às festas de final de ano e à estação do inverno. Confira os visuais logo abaixo.

Woo woo!

Here’s the 4 costumes of the costumes from Season 3!

If you’d like to see more… make sure you watch@thegameawards with @geoffkeighley

10th December ?? pic.twitter.com/uAZAYgXa5L

— Fall Guys ?? (@FallGuysGame) December 6, 2020