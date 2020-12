Falta de confiança em Vinicius Jr. incomoda no Real Madrid e pesa contra Zidane

A direção do Real Madrid e o vestiário seguem confiando em Zinedine Zidane, mas distintas fontes reconhecem à ESPN que há certos fatores que podem condicionar o futuro do técnico francês diante de uma semana com três partidas decisivas, contra Sevilla, Borussia Monchengladbach e Atlético de Madrid.

A derrota por 2 a 0 para o Shakhtar Donetsk na fase de grupos da Champions League voltou a colocar dúvidas sobre o futuro do treinador, mas diferentes fontes asseguraram à ESPN que, dentro do clube, “não há discussão em torno do treinador”.

Por outro lado, porém, as mesmas fontes admitem que há certo descontentamento com sua pouca aposta nos jovens e com sua gestão de jogadores como Martin Odegaard e principalmente Vinicius Jr.

O clube tem muitas esperanças depositadas no atacante brasileiro, mas a sensação é de que Zidane não confia plenamente nele, que foi reserva nos últimos quatro jogos da equipe, contra o Shakhtar Donetsk, Alavés, Inter de Milão e Villarreal.

As mesmas fontes insistem que não está nos planos se livrar de um treinador que “deu tudo” ao Real e que só há quatro meses conquistou o título de LaLiga. Ao mesmo tempo, ninguém se atreve a assegurar que Zidane terá forças para continuar com derrota para o Sevilla e se a equipe cair na fase de grupos da Champions.

“Não, não planejo me demitir. Estou com forças e queremos levar isto adiante”, respondeu Zidane ao ser perguntado após a derrota na terça.

O Real Madrid pode dar quase adeus às chances de título em LaLiga e na Champions quase na mesma semana, já que amarga sete pontos da liderança na Espanha e precisa ganhar do Gladbach para seguir vivo no torneio europeu.

Uma troca de treinador tampouco parece aconselhável do ponto de vista econômico, diante de um clube com dificuldades financeiras e já fazendo malabarismos para compensar a falta de receitas com a pandemia do novo coronavírus. Nesta quarta, a direção deve se reunir para aprovar o orçamento do próximo ano, um dos menores da década.

Outro ponto importante é a avaliação do vestiário. Fontes ouvidas pela ESPN afirmam que o apoio ao treinador segue “parecido” com o de outras temporadas, ao contrário da direção, há entendimento na cautela com os jovens, ainda em “processo de formação”.

As fontes ouvidas pela ESPN entendem que o principal problema do time é a falta de gols, que já vem desde a última temporada. O vestiário já pediu uma figura com essas características na última janela de transferências, mas a direção não atendeu.

Vale lembrar que, no último mês de outubro, Zidane viveu situação parecida, em meio a questionamentos, antes de um clássico contra o Barcelona no Camp Nou. A equipe, porém, venceu por 3 a 1 e enterrou qualquer crise.

Agora, o Real espera reação nas próximas partidas e, em especial, na Champions contra o Gladbach. Em relação a esse jogo, a reação é unânime: o time só depende de suas forças e precisa “ganhar ou ganhar”.