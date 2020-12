Faltando três horas para a partida, Tottenham x Fulham é adiado por surto de Covid-19; Mourinho debocha

Tottenham x Fulham não ocorrerá nesta quarta-feira. A Premier League teve mais uma partida adiada de última hora devido a um surto de Covid-19. Os visitantes informaram casos positivos no elenco e a liga confirmou a suspensão do jogo.

A partida ocorreria nesta quarta-feira, às 15h (horário de Brasília). A confirmação do adiamento ocorreu faltando apenas três horas para o início do jogo. Em seu Instagram, José Mourinho debochou da demora e chamou a Premier League de “melhor liga do mundo” em tom de desdém.

Além de Manchester City e Newcastle, que também pediram adiamento do jogo, essa foi a terceira partida da atual temporada da Premier League adiada por surto de Covid-19. A equipe de Guardiola enfrentaria o Everton, enquanto os comandados de Steve Bruce teriam pela frente o Aston Villa.

Na Inglaterra, o clima é de tensão. De acordo com o “Telegraph”, a liga chegou a debater uma pausa de duas semanas em janeiro para preservar jogadores e comissões técnicas, além de tentar frear a contaminação do vírus.