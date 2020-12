Família de ídolo do Coritiba rifa camisa autografada para pagar contas de internação por COVID-19

A família de um dos ídolos do Coritiba no final da década de 1990 passa por dificuldades neste momento. O ex-atacante Cléber Arado está internado em estado grave na UTI do Hospital Reabilitação, em Curitiba, por conta de complicações causadas pelo coronavírus.

Por meio de um perfil no Twitter, a sua filha anunciou que a família está rifando uma das camisas de seu pai autografada para conseguir ajudar no pagamento das contas do mês da casa.

Na última sexta-feira (18), sua esposa, Sol Sene, chegou a afirmar, em seu perfil no Facebook, que o estado de saúde do ex-jogador é muito delicado.

“Agradecemos a cada gesto de carinho e orações, pedimos para que continuem acreditando e orando pela recuperação dele. Vamos espalhar energia boa para que ele receba tudo isso e tenha forças para reagir e continuar lutando, coisa que ele tem feito bravamente”, escreveu.

(Quem puder compartilhar) meu pai ta com COVID na UTI beeem mal, e mesmo em coma as contas continuam correndo. Amigos e familiares estão realizando uma rifa no valor de 10,00 para ganhar uma camiseta dele quando jogava no time Coritiba autografada ❤️ + pic.twitter.com/YuEcMWHPQS — Ary._.Art (@AryCosplay) December 24, 2020

Na partida do Coritiba contra o Botafogo, no último sábado (19), o time entrou em campo com uma faixa desejando forças ao ex-atacante e como uma forma de apoio à família.

Com passagem pelo Coxa entre 1997 e 2000, Cléber Arado fez 81 partidas pelo clube e marcou 41 gols, tendo sido campeão paranaense em 1999. Com passagens por Japão e Espanha, ele encerrou a carreira em 2006.