Familiares de Nicette Bruno participam da Missa de Sétimo Dia da atriz; veja · .

Familiares e amigos de Nicette Bruno (1933-2020) participaram da Missa de Sétimo Dia da atriz, realizada nesta terça-feira (29). A cerimônia ocorreu na Paróquia Nossa Senhora da Paz, localizada no bairro de Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro, e contou com a participação dos filhos Beth Goulart, Bárbara Bruno e Paulo Goulart Filho.

Os filhos da veterana se sentaram no banco da frente da igreja e, durante a missa, discursaram sobre as lembranças da mãe. Por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), os presentes utilizaram máscaras de proteção e cumpriram as recomendações de distanciamento social.

Françoise Fourton, intérprete de Olympia em Amor Sem Igual e amiga de Nicette, participou presencialmente do evento, que também foi transmistido pelas redes sociais.

Nicette morreu aos 87 anos, vítima do novo coronavírus. O último trabalho da atriz na televisão foi na novela Éramos Seis (2019), na qual fez uma participação especial como a Madre Joana.

Confira algumas fotos do evento:

Beth Goulart e Paulo Goulart Filho

Françoise Fourton chega à missa